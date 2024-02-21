Борис Джонсон отказался давать интервью Такеру Карлсону после смерти Навального

Как передает телеканал Sky News со ссылкой на представителя экс-главы британского правительства, журналист сам предложил Джонсону $1 млн за интервью

ЛОНДОН, 21 февраля. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Великобритании (2019-2022) Борис Джонсон отказался давать интервью американскому журналисту Такеру Карлсону после смерти Алексея Навального. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителя экс-главы британского правительства.

По его словам, Карлсон сам предложил Джонсону $1 млн за интервью. Экс-премьер согласился, надеясь, что эти средства будут направлены благотворительным организациям на Украине, которые оказывают помощь ветеранам боевых действий. Однако после смерти Навального Джонсон передумал идти на интервью к Карлсону.

Сам журналист во вторник рассказал, что Джонсон потребовал у него $1 млн за интервью, в котором он разъяснил бы свою позицию в отношении конфликта на Украине. Ранее бывший премьер Великобритании критиковал Карлсона за интервью с президентом РФ Владимиром Путиным.

16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального в колонии. По данным ведомства, он после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание. Медики немедленно начали оказывать помощь заключенному, реанимировать его пытались более получаса. Как ранее отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль считает звучащие со стороны Запада заявления насчет смерти Навального оголтелыми и абсолютно недопустимыми с учетом того, что пока нет никакой информации о причинах случившегося.