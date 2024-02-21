NBC: администрация Байдена готовит ужесточение миграционной политики на границе с Мексикой

По информации телеканала, если эти меры будут приняты, то власти США смогут быстро депортировать недавно прибывших мигрантов, которые "не соответствуют критериям"

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность принять односторонние меры без участия Конгресса, чтобы усложнить мигрантам прохождение первичного отбора для получения убежища на американо-мексиканской границе. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на трех американских чиновников.

Если эти меры будут приняты, то власти США смогут быстро депортировать недавно прибывших мигрантов, которые "не соответствуют критериям". До окончательного принятия мер, предположительно, остается еще несколько недель, они направлены на снижение числа мигрантов, нелегально пересекающих южную границу. Это связано с тем, что иммиграция остается одним из главных вопросов для избирателей перед президентскими выборами 2024 года.

Сотрудники Службы гражданства и иммиграции США в связи с новыми правилами должны будут повысить стандарты проведения собеседований при первой проверке, которую проходят просители убежища.

Ранее Байден заявил, что готов принять новые жесткие меры для пресечения нелегальной миграции в США при одобрении Конгрессом соответствующего законопроекта. По заверениям Байдена, он "сделал все, что может", чтобы остановить нелегальную миграцию в США. Однако сенатор Конгресса Синтия Ламмис (республиканка от штата Вайоминг) отметила, что заявления хозяина Белого дома являются не чем иным, как бредом.

На фоне растущей напряженности вокруг вопроса нелегальной иммиграции в США власти Техаса выразили озабоченность увеличением потока незаконных пересечений границы. Республиканцы акцентируют внимание на необходимости ужесточить иммиграционную политику и обеспечить безопасность границы для защиты национальных интересов.

Демократы тем временем подчеркивают важность гуманного подхода к проблеме, а также стремление к реформе иммиграционной системы с учетом прав и потребностей всех сторон. Они пытаются увязать эту тему с выделением средств на помощь Украине, подчеркивая важность глобального подхода к решению проблем миграции и безопасности.