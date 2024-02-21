Рахмон заявил, что у Таджикистана и России почти нет нерешенных вопросов

Президент республики отметил, что есть "кое-какие нюансы"

КАЗАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Нерешенные вопросы в отношениях между Таджикистаном и Россией практически полностью отсутствуют, но есть нюансы, по которым будут найдены приемлемые решения. Об этом заявил президент республики Эмомали Рахмон на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Казани.

"Практически у нас нет никаких нерешенных вопросов. Есть кое-какие нюансы. Я думаю, что сегодня мы с вами обсудим и найдем взаимоприемлемые решения", - сказал он.

Рахмон отметил, что отношения двух государств подробно обсуждались во время официального визита президента Таджикистана в Москву в 2023 году.

Кроме того, на встрече лидер Таджикистана пожелал российскому коллеге здоровья и успехов во всех делах. "Желаю успехов во всем и прежде всего вам крепкого-крепкого здоровья, стальных нервов. Все будет хорошо, все будет хорошо", - сказал он.

Рахмон прибыл в Казань с рабочим визитом 21 февраля. По данным его пресс-службы, он также примет участие в церемонии открытия мультиспортивного турнира "Игры будущего" и планирует провести встречу с руководством Татарстана.