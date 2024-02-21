Замгенсека ООН призвал G20 использовать свое влияние, чтобы спасти жителей Газы

Мартин Гриффитс отметил, что 500 тыс. человек в палестинском анклаве находятся на грани голода

ДУБАЙ, 21 февраля. /ТАСС/. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс призвал страны - члены Группы двадцати (G20) в преддверии заседания глав МИД "использовать свои политические позиции и влияние, чтобы помочь остановить войну и спасти жителей Газы". Выступая с комментарием для телеканала Al Jazeera, он подчеркнул, что 500 тыс. человек в палестинском анклаве находятся на грани голода.

"500 тыс. человек в Газе находятся на грани голода и не имеют возможности удовлетворить самые элементарные потребности в пище, воде и медицинской помощи", - сказал Гриффитс. По его словам, "то, что происходит в секторе Газа вот уже 137 дней, не имеет аналогов по своей интенсивности, жестокости и масштабам". "Ваше молчание и бездействие приведут только к тому, что еще больше женщин и детей будут брошены в открытые могилы в секторе Газа", - сказал он, обращаясь к глава МИД G20 и выразил надежду, что "эта трагическая ситуация даст министрам иностранных дел на встрече в Рио-де-Жанейро повод задуматься о том, что сделали или не сделали их страны, чтобы остановить это".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.

По последним данным Минздрава палестинского анклава, по меньшей мере 29,3 тыс. человек погибли в секторе Газа с начала израильской операции.