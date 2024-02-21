Премьер Грузии заявил, что ситуация на Украине затрудняет интеграцию страны в НАТО

Ираклий Кобахидзе отметил, что несмотря на все сложности, республика должна быть нацелена на конечную интеграцию в НАТО и ждать, когда будут сформированы подходящие условия

ТБИЛИСИ, 21 февраля. /ТАСС/. Вопрос интеграции Грузии в НАТО будет сложным до тех пор, пока существует кризис на Украине. Об этом заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам, подводя итоги встречи с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

"На данном этапе сложное положение. Пока идет война на Украине, интеграция (Грузии в НАТО - прим. ТАСС) осложнена. Сегодня нет подоспевшей ситуации для того, чтобы были приняты подобные решения", - сказал Кобахидзе.

Глава грузинского правительства добавил, что, несмотря на все сложности, республика должна быть нацелена на конечную интеграцию в НАТО и ждать, когда будут сформированы подходящие условия.

Кобахидзе в рамках первого визита в Брюссель в должности премьера ранее провел переговоры со Столтенбергом, а также принял участие в заседании комиссии Грузия - НАТО.

Грузия сотрудничает с НАТО с конца 1990-х годов, в ноябре 2002 года президент Эдуард Шеварднадзе на саммите в Праге заявил о желании страны стать членом альянса. Это стремление подтвердил и следующий президент Михаил Саакашвили. Новое правительство, пришедшее к власти после победы коалиции "Грузинская мечта" в октябре 2012 года, продолжило курс на интеграцию в НАТО, назвав в то же время "важнейшей задачей поэтапную нормализацию отношений с РФ не в ущерб территориальной целостности Грузии".