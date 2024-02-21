Пашинян надеется, что Макрон приедет в Армению на 100-летие со дня рождения Азнавура

Премьер-министр Армении еще раз подчеркнул свое приглашение для президента Франции посетить страну с государственным визитом

ЕРЕВАН, 21 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду, что президент Франции Эмманюэль Макрон в сентябре посетит Армению для участия в гала-концерте, посвященном 100-летию со дня рождения французского певца армянского происхождения Шарля Азнавура. Об этом он сказал на совместном брифинге в Париже.

"В этом году мы отмечаем 100-летие [со дня рождения] Шарля Азнавура, и я надеюсь, что в сентябре в Ереване мы вместе примем участие в гала-концерте, посвященном великому шансонье. И еще раз хочу подчеркнуть свое приглашение [для президента Макрона] посетить Армению с государственным визитом", - сказал Пашинян.

Премьер Армении прибыл 21 февраля в Париж с двухдневным рабочим визитом. Вечером Пашинян и Макрон с супругами будут присутствовать на церемонии захоронения останков героя движения Сопротивления Мисака Манушяна в Пантеоне, где покоятся выдающиеся деятели Франции.