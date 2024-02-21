Замедленная реакция НАТО и проблемы с техникой из США. События вокруг Украины

Отступление ВСУ из Авдеевки демонстрирует, что на поле боя сложилась чрезвычайно сложная обстановка, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Это стало первой реакцией НАТО на потерю города Киевом.

США не предоставили долгосрочного плана обслуживания техники, которую передали Украине в период с января по сентябрь 2023 года, а также запасные части и боеприпасы в достаточном количестве, отмечается в отчете инспектора Пентагона. Возникшие в связи с этим проблемы "ставят под угрозу способность Украины" эффективно использовать американскую технику.

ТАСС собрал основную информацию о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Вооруженные силы (ВС) РФ за прошедшие сутки заняли более выгодные рубежи и позиции и отразили семь контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении, пять контратак ВСУ были отражены на купянском направлении и одна контратака - на южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. На всех направлениях, включая херсонское и донецкое, противник потерял до 1190 бойцов.

Средства ПВО РФ за сутки сбили 12 снарядов РСЗО HIMARS, управляемую авиабомбу JDAM и 99 беспилотников ВСУ, отметили в военном ведомстве. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок ВС РФ поражены склад горючего, живая сила и военная техника ВСУ.

Замедленная реакция

Отступление ВСУ из Авдеевки демонстрирует, что на поле боя сложилась чрезвычайно сложная обстановка, но НАТО продолжит поддерживать Украину, заявил в Брюсселе генсек альянса Йенс Столтенберг. Это стало первой реакцией официальных представителей НАТО на потерю ВСУ Авдеевки.

Столтенберг подчеркнул, что за последние дни страны НАТО "объявили о новых пакетах военной поддержки для Украины на миллиарды евро, в том числе в плане ПВО, артиллерии, боеприпасов".

F-16 для Киева

Украина получит ограниченное количество истребителей F-16, к тому же не самых новых модификаций, а способных управлять ими летчиков будет мало, заявил спикер командования украинских Военно-воздушных сил (ВВС) Юрий Игнат. "Все так ждут, будто придут самолеты и все - победа", - сказал он. Однако "сначала прибудет небольшая группа пилотов, начнут работать в небе", на что Россия будет "реагировать соответственно", сказал Игнат.

Киеву "не дадут сразу 40, 70 или 120 самолетов", кроме того, предоставлены будут "не самые новые модификации". Игнат уточнил также, что сроки поставки Украине западных истребителей F-16 пока остаются неизвестными, инфраструктура для них еще не готова.

Без долгосрочной перспективы

Соединенные Штаты не предоставили долгосрочный план обслуживания техники, которую передали Украине в период с января по сентябрь 2023 года, а также запасные части и боеприпасы в достаточном количестве, говорится в отчете управления генерального инспектора Пентагона Роберта Сторча. Согласно документу, речь идет о БМП Bradley, бронетранспортерах Stryker, танках Abrams и системах ПВО Patriot.

В документе отмечается, что США вместе с техникой передали ВС Украины лишь ограниченное количество запасных частей и боеприпасов. Без дополнительного оборудования и снарядов, а также соответствующего технического обслуживания украинцы не смогут поддерживать технику в надлежащем состоянии, говорится в отчете. По мнению Сторча, такие проблемы "ставят под угрозу способность Украины" эффективно использовать американскую технику.

Три немецких принципа

Правительство ФРГ намерено поддерживать Украину при условии, что Германия не станет воюющей стороной, заявил официальный представитель кабмина Штеффен Хебештрайт. Он огласил три принципа, которыми руководствуется германское правительство: "Мы поддерживаем Украину настолько, насколько возможно; мы заботимся о том, чтобы ни Германия, ни НАТО не стали воюющей стороной в этом конфликте; и мы тесно и на основе доверия согласовываем действия с нашими партнерами и союзниками, прежде всего с Соединенными Штатами".

Всего Германия к настоящему моменту выделила на военную поддержку Украины средства или предоставила обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд.

Возможности Украины

Глава комитета по европейским делам Бундестага (парламент ФРГ) Антон Хофрайтер ("зеленые") полагает, что Украина не сможет начать наступление в текущем году. В нынешнем конфликте, по мнению Хофрайтера, Украина пока в лучшем случае может предотвратить дальнейшее наступление России.

При этом политик отметил, что Киеву не хватает боеприпасов и поддержки со стороны США. В то же время Хофрайтер высказал мнение, что, если производство боеприпасов и другого оборудования в Европе увеличится, Украина сможет выйти победителем из конфликта в 2025 году.

Европейцы не верят в победу

Только 10% из 17 тыс. жителей, опрошенных в 12 странах Европы, считают, что украинский конфликт завершится победой Киева. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте Европейского совета по международным отношениям (ECFR). 20% опрошенных склонны считать, что победа будет за Россией. 37% респондентов полагают, что конфликт завершится урегулированием посредством достижения компромисса сторон.

Социологи уточняют, что под победой России, очевидно, понимается, что Киев не сможет вернуть потерянные в ходе СВО территории. Опрос проводился в Австрии, Венгрии, Германии, Греции, Испании, Италии, Нидерландах, Польше, Португалии, Румынии, Франции и Швеции.