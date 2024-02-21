Суд проверит законность отказа в назначении главы Гагаузии членом правительства Молдавии

"Преднамеренный и немотивированный" отказ, по мнению группы депутатов парламента, противоречит нормам конституции и действующему законодательству

КИШИНЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Группа депутатов парламента Молдавии обратилась в Конституционный суд с просьбой проверить законность действий президента страны Майи Санду, которая отказывается назначить членом правительства нового главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул. Соответствующее обращение было опубликовано на сайте суда.

"Президент Республики Молдова преднамеренно и немотивированно отказывает в утверждении главы Гагаузии членом правительства, что противоречит нормам конституции и действующему законодательству", - говорится в обращении. В нем отмечается, что с момента вступления Гуцул в должность главы автономии прошло уже более восьми месяцев.

Отношения между Кишиневом и автономией обострились в прошлом году после того, как правящая в Молдавии проевропейская Партия действия и солидарности (ПДС) попыталась объявить незаконными выборы главы Гагаузии, на которых победил представитель оппозиции. Президент и учрежденная ею ПДС обвиняют Гуцул в связах с молдавским оппозиционером Иланом Шором, который ранее был обвинен в коррупции и покинул страну. После этих обвинений солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии, в регионе прошли несколько массовых акций в поддержку нового руководителя.

Провозглашение Гагаузской Республики 19 августа 1990 года стало "симметричным ответом" на всплеск национализма в Молдавии и агрессивные выпады политиков в адрес гагаузов и русскоязычных жителей республики. Споры вылились в конфликт, который Кишинев попытался урегулировать силой, однако избежать кровопролития помогли советские войска.