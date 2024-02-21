Послы ЕС согласовали продление на год отмены таможенных пошлин для Украины

Согласно заявлению Совета ЕС, эти решения должны "смягчить последствия российской агрессии" и способствовать "ускоренной интеграции Украины и Молдавии" в общий рынок ЕС

БРЮССЕЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Послы 27 стран Евросоюза согласовали продление еще на год решения о временной отмене таможенных пошлин и квот для Украины с исключениями для некоторых аграрных товаров, в отношении которых ограничения останутся в силе, сообщила пресс-служба Совета ЕС. Аналогичное решение принято в отношении Молдавии.

Теперь Евросоюз должен согласовать это решение на переговорах между Советом ЕС и Европарламентом и ввести его в силу к лету 2024 года.

"Послы стран ЕС договорились сегодня о переговорном мандате Совета ЕС по двум законодательным предложениям [внесенным Еврокомиссией - прим. ТАСС], цель которых - продлить приостановку действия таможенных пошлин и квот для украинских и молдавских экспортеров еще на один год", - говорится в документе. В нем подчеркивается, что документ включает "меры предосторожности в отношении ряда чувствительных сельскохозяйственных товаров".

В отношении Украины квоты и пошлины должны быть заморожены на период с 6 июня 2024 года по 5 июня 2025 года, в отношении Молдавии - с 25 июля 2024 года по 24 июля 2025 года.

Согласно заявлению Совета ЕС, эти решения должны "смягчить последствия российской агрессии" и способствовать "ускоренной интеграции Украины и Молдавии" в общий рынок ЕС.

Между ЕС и Украиной с 2016 года действует Соглашение о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Тот факт, что ЕС вынужден в административном порядке упразднять действующие квоты и пошлины для Украины после восьми лет существования с ней "режима свободной торговли", демонстрирует реальный уровень свободы торговли для украинских товаров.