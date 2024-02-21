В ХАМАС заявили, что решение Кнессета говорит об отрицании прав Палестины на независимость

В движении также отметили, что это является "проявлением презрения к международному сообществу и резолюциям ООН, подтверждающим национальные права нашего народа, главным из которых является право на самоопределение"

РАБАТ, 21 февраля. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС осудило утверждение Кнессетом (парламент Израиля) решения израильского кабмина, отвергающего международный "диктат", который якобы пытается навязать ему признание палестинского государства.

"Поддержка большинством голосов так называемого сионистского оккупационного Кнессета решения, отвергающего одностороннее признание палестинского государства, является продолжением подхода нацистского образования, которое отрицает права нашего народа на освобождение и независимость, а также проявлением презрения к международному сообществу и резолюциям ООН, подтверждающим национальные права нашего народа, главным из которых является право на самоопределение", - говорится в коммюнике, опубликованном в Telegram-канале движения.

По мнению ХАМАС, решения Израиля "направлены на уничтожение палестинского дела путем продолжения войны на истребление, которую спонсирует и поддерживает администрация президента [США Джо] Байдена".

"Международное сообщество должно предпринять практические шаги для поддержки права нашего народа на самоопределение и признания его полностью суверенного палестинского государства со столицей в Иерусалиме", - подчеркивается в коммюнике ХАМАС.

Ранее в среду Кнессет утвердил решение кабмина Израиля, отвергающее "диктат" по созданию палестинского государства. В документе, который поддержали 99 депутатов 120-местного парламента, говорится, что "урегулирование, насколько оно достижимо, будет осуществляться исключительно путем прямых переговоров между сторонами (израильтянами и палестинцами - прим. ТАСС) без предварительных условий".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.