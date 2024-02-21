Рахмон назвал Путина другом и братом Таджикистана на открытии Игр будущего

Президент Таджикистана отметил, что желает удачи всем участникам игр

КАЗАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на открытии Игр будущего в Казани назвал президента России Владимира Путина другом и братом республики.

"Поздравляю инициатора этого мероприятия высокого международного уровня президента великой страны Российской Федерации, а также нашего друга и брата Путина Владимира Владимировича и желаю ему здоровья и долгой жизни", - сказал Рахмон, выступая на таджикском языке. Другие лидеры стран СНГ также выступили на национальных языках.

Он добавил, что желает удачи всем участникам игр. "Всем спортсменам, участникам, представителям всех стран мира, в том числе Таджикистана, успехов и победы", - сказал президент республики.

Церемония открытия Игр будущего проходит в Казани 21 февраля. Формат игр предусматривает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего примут около 2 тыс. человек из более чем 100 стран, они завершатся 3 марта.