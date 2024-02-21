В Белоруссии выросло число мероприятий с практическим формированием территориальных войск

Территориальная оборона в Белоруссии строится по административно-территориальному принципу

МИНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Количество мероприятий по подготовке с практическим формированием территориальных войск значительно увеличилось в системе территориальной обороны Белоруссии. Об этом на брифинге для аккредитованных в Минске представителей военно-дипломатического корпуса заявил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко.

"Ежегодно в системе территориальной обороны Беларуси проводится более 1 000 мероприятий по подготовке, при этом значительно выросло число мероприятий с практическим формированием территориальных войск", - приводит его слова издание "СБ. Беларусь сегодня".

В числе наиболее значимых мероприятий по подготовке теробороны в 2023 году Ревенко назвал командно-штабные учения с органами управления территориальной обороны Могилевской области, а также командно-штабные учения, проведенные в каждой области и Минске под руководством должностных лиц соответствующих исполкомов.

Начальник департамента указал на то, что специфика ведения современных гибридных войн подразумевает развертывание диверсионных действий на территории страны, подвергшейся агрессии, в целях уничтожения или вывода из строя стратегических объектов, пунктов управления, а также провоцирования беспорядков и мятежей. "Поэтому проблемы охраны и обороны ключевых военных и государственных объектов, критически важной инфраструктуры, борьбы с диверсионно-разведывательными формированиями противника, незаконными вооруженными формированиями, различного рода экстремистами в условиях ограниченности ресурсов вооруженных сил приобретают большую актуальность. Таким образом, сформировалась потребность в трансформации территориальной обороны из обеспечивающей в полноценную боевую систему", - подчеркнул Ревенко.

Территориальная оборона в Белоруссии строится по административно-территориальному принципу. Создано семь зон в шести областях и Минске, которые подразделяются на районы территориальной обороны, их границы совпадают с границами административных районов. Возглавляют территориальную оборону в зонах и районах руководители местных органов власти, начальниками штабов являются военные комиссары соответствующих административных единиц. В состав сил территориальной обороны входят территориальные войска, развертывание которых происходит только в угрожаемый период, а также специально выделяемые для решения задач формирования МВД.