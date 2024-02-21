Глава МВД Италии сообщил, что число прибывающих по морю мигрантов сократилось на 65%

Маттео Пьянтедози отметил, что приоритетом остаются предотвращение гибели мигрантов в море при попытке добраться до Италии, а также пресечение незаконной деятельности по перевозке людей

РИМ, 21 февраля. /ТАСС/. Число прибывающих в Италию по морю мигрантов с начала года сократилось на 65% по сравнению с январем и февралем прошлого года. Об этом сообщил в национальном парламенте министр внутренних дел республики Маттео Пьянтедози, отметив, что показатели начала года ниже и аналогичных в 2022 году.

"Правомерно полагать, что это позитивный сигнал, особенно если учитывать, что число прибытий по морю снижается пять месяцев подряд", - приводит его слова агентство ANSA.

Министр добавил, что приоритетом остаются предотвращение гибели мигрантов в море при попытке добраться до Италии, а также пресечение незаконной деятельности по перевозке людей. "На уровне международных отношений, - продолжил он, - мы активизировали наши действия в плане как двусторонних, так многосторонних инициатив по сотрудничеству со странами происхождения и транзиту миграционных потоков, в частности с Ливией и Тунисом, с целью наращивания операций по борьбе с нелегальной иммиграцией по суше и по морю".

Нынешнее правительство, пришедшее к власти осенью 2022 года, столкнулось с проблемой значительного увеличения притока мигрантов (более чем на 150%) - преимущественно из африканских стран - по морю. Отчасти это объяснялось нестабильной ситуацией в Тунисе. Рим отказался от предыдущей стратегии обеспечения распределения мигрантов по странам ЕС, поставив задачу пресекать отправку мигрантов. Среди прочего Италия пытается укрепить сотрудничество в Африке через проекты инвестиций в развитие.