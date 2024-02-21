Израильский министр заявил о "первоначальных признаках" прогресса по сделке с ХАМАС

Бени Ганц отметил, что "если новая сделка по заложникам не будет заключена, Израиль продолжит операции также во время Рамадана"

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 февраля. /ТАСС/. "Первоначальные признаки" продвижения к новой сделке с радикальным движением ХАМАС по освобождению удерживаемых в секторе Газа заложников начинают появляться. С таким заявлением выступил министр в израильском военном кабинете Бени Ганц на брифинге в Тель-Авиве.

"Постоянно предпринимаются попытки продвигать новую сделку по освобождению заложников. Есть многообещающие первоначальные признаки возможного прогресса", - заявил Ганц.

"Мы не перестанем искать все возможные пути и не упустим ни одной возможности по возвращению заложников домой", - продолжил Ганц. Вместе с тем он вновь предупредил, что, "если новая сделка по заложникам не будет заключена, Израиль продолжит операции [в секторе Газа] также во время Рамадана".

Ганц 19 февраля выступил с предупреждением, что Израиль расширит военную операцию в секторе Газа на расположенный на юге город Рафах, если удерживаемые радикалами заложники не будут освобождены до конца первой декады марта и начала Рамадана.

Рамадан, по данным арабских астрономов, выпадает в 2024 году на период с 11 марта по 9 апреля.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.