Лидеры Армении и Франции обсудили вопросы безопасности на Южном Кавказе

Никол Пашинян и Эмманюэль Макрон с супругами будут присутствовать на церемонии захоронения останков героя движения Сопротивления Мисака Манушяна в Пантеоне, где покоятся выдающиеся деятели Франции

ЕРЕВАН, 21 февраля. /Корр. ТАСС /. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили двустороннюю повестку и вопросы безопасности на Южном Кавказе. Об этом сегодня премьер Армении сделал публикацию в X.

"У меня была прекрасная встреча с президентом Эмманюэлем Макроном и продуктивные дискуссии по вопросам углубления армяно-французской дружбы, расширения и укрепления нашей двусторонней повестки дня, сближения Армения - ЕС и ситуации с безопасностью на Южном Кавказе", - написал Пашинян.

Премьер Армении прибыл 21 февраля в Париж с двухдневным рабочим визитом. Вечером Пашинян и Макрон с супругами будут присутствовать на церемонии захоронения останков героя движения Сопротивления Мисака Манушяна в Пантеоне, где покоятся выдающиеся деятели Франции.