Нетаньяху заявил, что к миру с палестинцами ведет только путь переговоров

Премьер-министр Израиля сообщил, что "99 из 120 депутатов проголосовали против одностороннего признания палестинского государства"

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал утверждение Кнессетом (парламент Израиля) решения израильского кабмина, отвергающего "диктат" по созданию палестинского государства, и отметил, что мир может быть достигнут только через переговоры между сторонами. Высказывания премьера распространила его канцелярия.

"Приняв историческое решение подавляющим большинством голосов, Кнессет поддержал мое предложение. 99 из 120 депутатов проголосовали против одностороннего признания палестинского государства. Эта решительная позиция посылает миру мощный сигнал: мир и безопасность Израиля будут достигнуты посредством переговоров, а не посредством односторонних действий", - заявил Нетаньяху.