На Украине анонсировали совещание военно-политического руководства о планах на год

Оно планируется 25 февраля

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Военно-политическое руководство Украины под председательством президента Владимира Зеленского проведет 25 февраля совещание для обсуждения планов на 2024 год. Как сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров, по его итогам Зеленский намерен провести пресс-конференцию.

"На 25 февраля мы готовим кое-что особенное. Это будет конференция, честный разговор о нашем пути дальше, нашем пути в 2024 году", - заявил Никифоров в эфире украинского телемарафона.

По его словам, в конференции будут участвовать "все топ-спикеры от власти", военно-политическое руководство, премьер-министр Денис Шмыгаль, спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, руководители Службы безопасности Украины, Главного управления разведки Минобороны, министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, министерства инфраструктуры, офиса президента Украины, сам Зеленский и его жена Елена.

"Президент по результатам проведет пресс-конференцию", - добавил Никифоров.