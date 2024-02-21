Посол РФ в Пакистане заявил, что Россия не отказывалась от диалога в конфликте с Украиной

Альберт Хорев отметил, что, прикрываясь темой "мирного диалога", Запад продолжает поставлять на Украину вооружения

ИСЛАМАБАД, 21 февраля. /ТАСС/. Россия, в отличие от Украины, никогда не отказывалась от диалога для урегулирования конфликта. Об этом в среду заявил посол РФ в Пакистане Альберт Хорев на пресс-брифинге, посвященном ситуации на Украине.

"Россия никогда не отказывалась от политико-дипломатического решения вопроса, - сказал дипломат. - Именно киевский режим и его предводитель Зеленский еще в 2022 году подписал закон о самозапрете на ведение переговоров с руководством РФ. С целью обмана мирового общественного мнения Запад настойчиво продвигает оторванную от реальности "формулу мира" Зеленского, которая по сути представляет собой набор ультимативных требований капитуляции России, вывода войск с территорий Донбасса, Крыма, Запорожской и Херсонской областей, выплаты репараций и явки с повинной в международные трибуналы".

Посол далее отметил, что, прикрываясь темой "мирного диалога", Запад продолжает поставлять на Украину вооружения. "Всего за два года коллективный Запад выделил Украине порядка 200 млрд долларов США, при том, что на помощь странам глобального Юга ЕС предусмотрел менее 80 млрд на семь лет", - указал Хорев.

"Для США поставки оружия на Украину представляют собой выгодное бизнес-предприятие: опустошая свои собственные склады вооружений для ВСУ, европейцы взамен вынуждены закупать оружие у США по астрономическим ценам", - добавил дипломат.

Пресс-брифинг в посольстве России в Пакистане состоялся в среду по случаю 10-й годовщины государственного переворота на Украине, произошедшего 21-22 февраля 2014 года.