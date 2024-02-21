Испания подтвердила поддержку марокканской инициативы об автономии сахарских регионов

Король Марокко Мухаммед VI поблагодарил Мадрид за эту "конструктивную и важную позицию"

РАБАТ, 21 февраля. /ТАСС/. Король Марокко Мухаммед VI принял во дворце в Рабате премьер-министра Испании Педро Санчеса, который прибыл с рабочим визитом. Высокого гостя из Мадрида встретили, предложив по традиции молоко и финики.

В ходе беседы с монархом глава правительства Испании подтвердил высказанную в 2022 году поддержку марокканской инициативы об автономии сахарских регионов, которая была представлена официальным Рабатом еще в 2007 году. В Мадриде эту инициативу считают "наиболее серьезной, реалистичной и надежной основой для разрешения этого спорного вопроса". Мухаммед VI в ответ поблагодарил Испанию за эту "конструктивную и важную позицию", отмечается в коммюнике марокканского королевского дворца.

До 2022 года власти Испании не высказывали явную поддержку марокканской инициативе об автономии сахарских регионов.

В коммюнике дворца также подчеркивается, что новая динамика отношений Марокко и Испании "развивается удовлетворительно". "Она отмечена укреплением сотрудничества, координации и партнерства во всех сферах, основанного на принципах доверия, взаимного уважения, устремления, добрососедства и соблюдения обязательств", - говорится в документе.

Длительный конфликт

Ситуация в Западной Сахаре много десятилетий остается предметом длительного международного спора. Независимости Западной Сахары добивается созданный в середине 1970-х годов Фронт ПОЛИСАРИО, который после ухода испанских колонизаторов провозгласил Сахарскую Арабскую Демократическую Республику (САДР) и при поддержке Алжира развернул вооруженную борьбу.

Боевые действия в зоне конфликта продолжались до 1991 года и были прекращены после того, как ООН направила туда миротворческую миссию. Несмотря на многочисленные мирные инициативы международного сообщества, разрешить спор никак не удается из-за диаметрально противоположных позиций сторон.

Марокко считает Западную Сахару своей неотъемлемой частью и допускает лишь предоставление ей широкой автономии в составе королевства. С июня 2007 года Марокко и Фронт ПОЛИСАРИО провели четыре раунда переговоров, однако все они завершились безрезультатно.