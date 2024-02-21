Глава МИД Аргентины выразила Кэмерону недовольство в связи с его визитом на Фолкленды

По данным министерства, несмотря на разногласия по поводу принадлежности островов, Мондино и Кэмерон "отметили важность развития сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес"

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино на встрече с британским коллегой Дэвидом Кэмероном в Рио-де-Жанейро выразила ему недовольство в связи с посещением последним спорных Фолклендских (Мальвинских) остров. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство южноамериканской страны.

"Министр Мондино выразила недовольство в связи с его (Кэмерона - прим. ТАСС) заявлениями и посещением Мальвинских остров, после чего в очередной раз заявила о правах Аргентины на суверенитет над Мальвинскими островами и готовности страны решить спор в соответствии с мандатом международного сообщества", - говорится в заявлении.

По словам МИД, несмотря на разногласия по поводу принадлежности островов, Мондино и Кэмерон "отметили важность развития сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес".

Кэмерон посетил спорные острова ранее на этой неделе. В ходе поездки, ставшей первым визитом главы британского внешнеполитического ведомства на архипелаг за 30 лет, он встретился с представителями местных властей и возложил цветы к мемориалу британским военнослужащим, погибшим в ходе Фолклендской войны.

Фолклендские (Мальвинские) острова, расположенные в юго-западной части Атлантического океана, уже 200 лет являются предметом территориального спора между Аргентиной и Великобританией. В апреле 1982 года между странами разгорелся вооруженный конфликт. Южноамериканская республика потерпела в нем поражение, потеряв за два с половиной месяца боевых действий 649 военнослужащих. Потери британской стороны составили 255 человек.

В марте 2013 года подавляющее большинство жителей архипелага высказалось на референдуме за то, чтобы территория осталась во владении королевства. Аргентина не признала результаты плебисцита. Вопрос о возвращении островов под ее контроль в конце прошлого года поднял президент Хавьер Милей. В ходе предвыборной кампании он заявлял, что это не может быть сделано военным путем. Милей предлагал договориться с Лондоном о передаче островов Буэнос-Айресу по той же схеме, по которой Великобритания и Китай урегулировали статус Гонконга.