Глава МИД Израиля подтвердил, что лидер Бразилии останется персоной нон грата до извинений

Исраэль Кац заявил, что "сравнение президента Лулы да Силвы между справедливой войной Израиля против ХАМАС в Газе и преступлениями нацистов и Гитлера против евреев является антисемитским позором"

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац вновь заявил в среду вечером, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва останется в еврейском государстве персоной нон грата до тех пор, пока не извинится за сравнение действий еврейского государства в секторе Газа с преступлениями Адольфа Гитлера.

"Весь мир знает, что сравнение президента Лулы да Силвы между справедливой войной Израиля против ХАМАС в Газе и преступлениями нацистов и Гитлера против евреев является антисемитским позором. До тех пор, пока он не извинится, он останется персоной нон грата в Израиле", - написал Кац в X.

Ранее в среду президент Бразилии и находящийся в бразильской столице госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили вопросы, связанные с освобождением заложников, удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС. Как проинформировало позднее агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента высокого ранга, бразильский президент и госсекретарь "провели откровенный обмен мнениями" по поводу недавних высказываний бразильского президента, сравнившего действия Израиля в секторе Газа с преступлениями нацистской Германии. Блинкен "ясно дал понять, что [США] не согласны" с этой позицией, добавило агентство.

Президент Бразилии 18 февраля заявил, что массовые убийства гражданского населения в результате бомбардировок сектора Газа со стороны Израиля по своему характеру могут сравниться с преступлениями Адольфа Гитлера в отношении евреев. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в тот же день назвал слова президента Бразилии "серьезными и постыдными" и сообщил, что вместе с министром иностранных дел Исраэлем Кацем принял решение немедленно вызвать посла Бразилии в Израиле для "строгого представления".

19 февраля Кац объявил президента Бразилии персоной нон грата до тех пор, пока тот не извинится и не откажется от сравнения Израиля с гитлеровской Германией. Спецпредставитель Лулы да Силвы по международным вопросам Селсу Аморим заявил, что глава государства не намерен извиняться.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.