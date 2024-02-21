Чехия продлила запрет на выдачу виз гражданам РФ и Белоруссии

Сроки завершения запрета предложили не устанавливать

ПРАГА, 21 февраля. /ТАСС/. Правительство Чехии продлило введенный после 24 февраля 2022 года запрет на выдачу виз гражданам РФ и Белоруссии, действие которого заканчивается 31 марта 2024 года. Об этом сообщил журналистам премьер-министр республики Петр Фиала.

"Чехия из-за вторжения на Украину и далее не будет выдавать визы и разрешения на проживание гражданам РФ и Белоруссии", - сказал он.

Правительство продлило действие запрета по предложению МИД. Ведомство в связи с продолжающимся конфликтом на этот раз сроки завершения запрета предложило не устанавливать.

Чехия в то же время продолжает выдавать визы по гуманитарным соображениям. Их могут получить, в частности, родственники граждан республики и других государств - членов Евросоюза. Виза или вид на жительство могут быть выданы также тем людям, в которых заинтересована страна. В этом случае такую необходимость должен обосновать ее министр иностранных дел.

Правительство, по словам Фиалы, будет, помимо прочего, создавать условия для въезда и пребывания в Чехии "представителей оппозиции и студентов, которые не хотят иметь ничего общего с режимами в России и Белоруссии".