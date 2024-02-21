Госдеп утверждает, что подарок Путина Ким Чен Ыну нарушает санкции СБ ООН

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер отметил, что "резолюции Совета Безопасности ООН требуют от всех стран-участниц ООН ввести запрет на поставку в КНДР как транспортных средств, так и автомобилей класса люкс"

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов считает, что передача лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобиля Aurus в качестве подарка от президента РФ Владимира Путина якобы нарушает резолюции Совета Безопасности ООН. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

"Резолюции Совета Безопасности ООН требуют от всех стран-участниц ООН ввести запрет на поставку в КНДР как транспортных средств, так и автомобилей класса люкс. И если это правда, то, похоже, Россия в очередной раз нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, которые сама же и поддержала", - утверждал дипломат.

Ранее во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил ТАСС, что глава КНДР получил машину марки "Аурус".

Ким Чен Ын стал первым из лидеров, кто получил в подарок российский представительский автомобиль "Аурус". По данным ТАСС, автомобиль этой марки есть также в автопарке президента Туркмении, но он был приобретен на коммерческой основе.