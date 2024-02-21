ЦАХАЛ сообщил об ударах по военным объектам и постам "Хезболлах" на юге Ливана

Среди пораженных целей - несколько объектов террористической инфраструктуры, наблюдательный пункт в районе Хиама и военный пост в районе Зибкина

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 февраля. /ТАСС/. Истребители ВВС Израиля нанесли удары по ряду военных целей шиитского движения "Хезболлах" в южной части Ливана. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"За последние несколько часов истребители ЦАХАЛ нанесли удары по террористическим объектам "Хезболлах" в Ливане. Среди пораженных целей - несколько объектов террористической инфраструктуры, наблюдательный пункт в районе Хиама и военный пост в районе Зибкина, с которого ранее сегодня были произведены запуски ракет в направлении [населенного пункта] Шломи на севере Израиля", - говорится в сообщении.

"Кроме того, ранее сегодня в районе Рамье [в Ливане] вертолет ЦАХАЛ нанес удар по наблюдательному пункту, на котором действовали террористы. Артиллерия ЦАХАЛ обстреляла район Айтаруна, чтобы устранить непосредственную угрозу", - добавили в пресс-службе.