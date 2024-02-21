Чехия экстрадировала в США криминального авторитета из Грузии Полада Омарова

По словам американского министра юстиции - генерального прокурора Меррика Гарленда, в 2023 году власти Соединенных Штатов предъявили обвинения трем лицам "в заговоре с целью убийства гражданина США, который уже давно является объектом преследования со стороны правительства Ирана"

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Чешские власти экстрадировали в США задержанного в республике в январе 2023 года выходца из Азербайджана, криминального авторитета, гражданина Грузии Полада Омарова. Об этом говорится в письменном заявлении министра юстиции - генерального прокурора США Меррика Гарленда.

Он сообщил, что в 2023 году американские власти предъявили обвинения трем лицам "в заговоре с целью убийства гражданина США, который уже давно является объектом преследования со стороны правительства Ирана".

"На момент предъявления обвинений двое из них находились под стражей в США, и мы заявили, что длинная рука закона найдет и привлечет к ответственности тех, кто стремится угрожать, заставлять молчать или причинять вред американским гражданам. Сегодня мы именно это и сделали. Третий обвиняемый, Полад Омаров, был экстрадирован в США для предъявления обвинений в попытке убийства на американской территории журналиста, писателя и правозащитника, гражданина США иранского происхождения", - отметил министр, поблагодарив чешских коллег.

Процесс экстрадиции Омарова начался в июле 2023 года. На основе международного ордера на арест он был задержан в Чехии в январе и с тех пор находился под стражей. Вскоре после его задержания стало известно, что американская прокуратура обвинила трех криминальных авторитетов из стран Восточной Европы, связанных с властями Ирана, в подготовке убийства живущей в США иранской журналистки и правозащитницы Масих Алинеджад.