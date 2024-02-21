В ЮАР заявили, что G20 должна решить наиболее острые международные конфликты

Министр иностранных дел и сотрудничества республики Наледи Пандор отметила, что в мире происходит также неуклонное разрушение доверия и конкуренция между государствами

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 февраля. /ТАСС/. Группа двадцати (G20) должна взять на себя задачу по стабилизации геополитического положения в мире и найти решение наиболее опасных международных конфликтов. Об этом заявила министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор в первый день заседания глав МИД G20 в Рио-де-Жанейро.

"Страны G20, собравшиеся сейчас в нашем зале, являются наиболее подходящими лидерами для того, чтобы взять на себя задачу по выработке действенных решений и подходов к проблемам, которые провоцируют в мире конфликты, разногласия, отсутствие безопасности и растущее неравенство, - подчеркнула она в ходе дискуссии о роли G20 в преодолении сохраняющейся международной напряженности. - Мир наблюдает за нами с тем, чтобы убедиться, смогут ли самые влиятельные страны добиться прекращения скатывания мира к катастрофе".

Пандор отметила, что глобальная напряженность подпитывалась событиями, произошедшими за последнее десятилетие. "К ним относятся торговая напряженность между крупнейшими экономиками мира, экономические последствия, связанные с пандемией коронавируса, продолжающийся терроризм и экстремизм, а также трудности борьбы с ними, растущее долговое бремя бедных стран и государств со средним уровнем дохода, чувство изоляции, неравенства и заброшенности в некоторых регионах мира, включая Палестину, конфликт на Украине, нарушение решений ООН, а в последнее время и военные действия Израиля в секторе Газа и связанные с этим нарушения международного права, - заявила глава МИД ЮАР. - Все это сделало мир нестабильным и мы, как Группа двадцати, должны попытаться разработать реалистичные ответные меры".

Министр заметила, что в мире происходит также неуклонное разрушение доверия и конкуренция между государствами, что ослабляет способность международного сообщества совместно работать над решением общих проблем. "Все это ставит в повестку дня экстренную необходимость реформировать международные институты, чтобы сделать их более способными решать проблемы развития", - заключила Пандор.