Карл III впервые после объявления о болезни провел аудиенцию с британским премьером

Телеканал Sky News распространил кадры, на которых король Великобритании пожимает руку Риши Сунаку и обменивается с ним несколькими фразами

ЛОНДОН, 21 февраля. /ТАСС/. Король Великобритании Карл III провел личную аудиенцию с премьер-министром страны Риши Сунаком впервые после того, как 5 февраля Букингемский дворец сообщил об онкологическом заболевании монарха. Кадры, на которых король пожимает руку премьеру и обменивается с ним несколькими фразами, распространил телеканал Sky News.

"Мне передали так много прекрасных пожеланий и открыток. Зачастую у меня от них наворачивались слезы на глаза", - сказал Сунаку король. Его Величество также посетовал на "небольшой перерыв" в еженедельных встречах с главой своего правительства. По традиции монарх принимает премьер-министра каждую среду, однако после сообщения о болезни короля было объявлено, что в течение какого-то времени они будут общаться по телефону, а не лично.

О том, какой именно вид рака выявлен у 75-летнего монарха, не сообщается, однако, по данным британских СМИ, речь не идет о раке простаты, из-за увеличения которой король в январе был госпитализирован и перенес операцию. Указывалось, что при проведении процедуры был выявлен еще один повод для беспокойства, а анализы подтвердили, что монарх страдает онкологическим заболеванием.

Как ранее отметили в Букингемском дворце, хотя на время амбулаторного лечения врачи рекомендовали королю воздержаться от исполнения публичных обязанностей, он продолжает заниматься государственными делами и работает с бумагами. После проведенного в Лондоне не прошлой неделе первого курса лечения Карл III отдыхает в своем поместью Сандрингем в графстве Норфолк.