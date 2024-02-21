Госдеп призвал американцев не ездить в Россию из-за якобы "угрозы задержания"

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон продолжит работать над освобождением содержащихся под стражей в РФ граждан США

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер призвал американцев не ездить в Россию по каким-либо причинам из-за якобы "угрозы задержания".

"Ни один американский гражданин не должен рассматривать возможность поездки в Россию по какой бы то ни было причине, потому что он подвергается риску задержания", - утверждал чиновник на регулярном брифинге для журналистов.

Миллер добавил, что США продолжат добиваться консульского доступа к задержанным в РФ обладателям гражданства России и США. "У нас не так много регулярных контактов с российскими властями сейчас, но наше посольство продолжает на регулярной основе поднимать этот вопрос", - сказал он. Чиновник также заявил, что Вашингтон продолжит работать над освобождением содержащихся под стражей в России американцев, которых власти США считают незаконно задержанными.