На Украине приняли положение о прохождение иностранцами службы в Нацгвардии

Документ вступил в силу 21 февраля

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об утверждении положения о прохождении иностранцами и лицами без гражданства службы в Национальной гвардии.

"Утвердить Положение о прохождении военной службы в Национальной гвардии Украины иностранцами и лицами без гражданства", - говорится в указе, текст которого опубликован на сайте украинского президента. Документ вступает в силу с 21 февраля.

12 января 2023 года на Верховная рада Украины приняла закон, легализующий статус иностранцев, присоединившихся к украинским подразделениям, которые подчиняются не ВСУ, а Нацгвардии. Одним из таких подразделений является экстремистское военное формирование "Азов" (признан в РФ террористической организацией, его деятельность запрещена). Воюющие в нем иностранцы получили возможность принять украинское гражданство.