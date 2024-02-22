Эксперт заявил о попытках Байдена "заморозить" конфликт на Украине до выборов в США

Бывший руководитель аналитического отдела ЦРУ Соединенных Штатов по России Джордж Биб считает, что Конгресс "этому не подыгрывает"

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден пытается поставить конфликт на Украине "на паузу" до американских выборов, которые состоятся 5 ноября. Такое мнение выразил бывший руководитель аналитического отдела ЦРУ США по России Джордж Биб, выступая на онлайн-семинаре, проведенном вашингтонским Институтом Куинси.

"Согласен <...>, что внутриполитические избирательные соображения не должны направлять тут [внешнюю] политику США. Однако я действительно считаю, что они все еще являются значительным фактором. Мне кажется, что Белый дом хочет поставить эту войну "на паузу" на период до ноября", - сказал американский эксперт, который в прошлом являлся также специальным советником вице-президента США Ричарда Чейни по России, Евразии и вопросам разведки. "Они не хотят плохих новостей с поля боя. Они бы хотели, чтобы ситуация, так сказать, была заморожена. Они, так сказать, уповают на то, что смогут протянуть этот период без катастрофических новостей с Украины", - отметил Биб, имея в виду должностных лиц нынешней американской администрации во главе с демократом Джо Байденом.

С точки зрения бывшего сотрудника Белого дома, Конгресс США "этому не подыгрывает". "[Контролируемая республиканцами] Палата представителей [Конгресса] сейчас не готова предоставить Украине помощь того рода, которая бы способствовала реализации этой стратегии Байдена", - убежден Биб, возглавляющий программу стратегических исследований Института Куинси.

По его мнению, в результате США могут оказаться в ситуации, при которой администрация Байдена не сможет поставить "на паузу" текущий конфликт на Украине и "придется заниматься катастрофой в ближайшее время, а не на каком-то отдаленном этапе в контексте имеющих большое значение [американских] президентских выборов". Под "катастрофой" он имел в виду крайне неблагоприятное для США развитие событий на Украине, новые крупные успехи России.

Как при этом предупредил Биб, стремительное развитие ситуации на Украине не в пользу США чревато опрометчивыми и опасными шагами Вашингтона. "Такое (описанный сценарий - прим. ТАСС) не способствует выработке спокойных, рациональных и здравых подходов", - подчеркнул эксперт.