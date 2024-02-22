Глава МИД Турции заявил о необходимости скорейшего урегулирования в Газе

Хакан Фидан призвал международное сообщество и G20 играть более активную роль в достижении прекращения огня в анклаве

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил он необходимости скорейшего урегулирования кризиса в секторе Газа и призвал международное сообщество к более активному участию в решении палестинской проблемы на основе признания существования двух государств.

Как сообщает телеканал NTV со ссылкой на дипломатические источники, выступая в первый день заседания глав МИД Группы двадцати (G20) в Рио-де-Жанейро, Фидан обратил внимание на необходимость скорейшего прекращения насилия в Газе. Он призвал международное сообщество и G20 играть более активную роль в достижении прекращения огня и решении проблемы на основе принципа существования двух государств.

Глава турецкого МИД, кроме того, выразил надежду на урегулирование украинского конфликта мирными способами. "Турция надеется, что стороны вернутся к дипломатии и достигнут урегулирования путем переговоров, она со своей стороны продолжит инициативы в этом направлении", - отметил Фидан.

По мнению турецкого министра, международное сообщество сегодня сталкивается с многочисленными вызовами, связанными с "глобальным неравенством и несправедливостью, экономической уязвимостью, экологическими проблемами и революционными технологиями, такими как искусственный интеллект". "Фидан обратил внимание на важность инициатив G20 во всех кризисных областях", - сообщили дипломатические источники NTV.

Заседание глав внешнеполитических ведомств G20 проходит в Рио-де-Жанейро 21-22 февраля. Как сообщало ранее бразильское председательство G20, центральными темами встречи будут международные кризисы и реформа системы глобального управления, включая ООН. Итоговый саммит G20 в 2024 году состоится 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро.