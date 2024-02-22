Ван И заявил, что Китай будет оставаться стабилизирующей силой в неспокойном мире

Министр иностранных дел КНР также отметил, что выступления на Мюнхенской конференции по безопасности этого года отразили пессимизм Европы в отношении международной ситуации и подчеркнули серьезные вызовы, стоящие перед миром

ПЕКИН, 22 февраля. /ТАСС/. КНР будет оставаться стабилизирующей силой в неспокойном мире. Об этом заявил член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел КНР Ван И в интервью китайским СМИ после участия в 60-й Мюнхенской конференции по безопасности и визитов в Испанию и Францию.

"Наш четкий сигнал заключается в том, что Китай твердо будет оставаться стабилизирующей силой в неспокойном мире", - цитирует главу китайской дипломатии агентство Xinhua.

"Мы должны развивать сотрудничество между крупными державами на основе взаимного уважения и доверия, реагировать на острые вопросы посредством диалога и консультаций, укреплять глобальное управление на основе единства и сотрудничества и способствовать глобальному росту на основе открытости и взаимной выгоды", - добавил министр.

Ван И отметил, что выступления на Мюнхенской конференции по безопасности этого года отразили пессимизм Европы в отношении международной ситуации и подчеркнули серьезные вызовы, стоящие сегодня перед миром. Дефицит глобального управления, расширение географии "горячих точек", рост числа игр с нулевой суммой и стремление "отделиться и разорвать цепочки" - все это усиливает риск "еще больших потерь", пояснил он.