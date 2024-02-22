Ван И заявил, что КНР будет стоять на стороне правосудия и исторической корректности

Министр иностранных дел Китая подчеркнул, что модернизация страны предоставит большие возможности для развития всего мира

ПЕКИН, 22 февраля. /ТАСС/. Китай всегда будет стоять на стороне честности, правосудия и исторической корректности. Об этом заявил член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел КНР Ван И в интервью китайским СМИ по итогам своего участия в 60-й Мюнхенской конференции по безопасности и визитов в Испанию и Францию.

"Китай всегда будет стоять на стороне честности, правосудия и исторической корректности, придерживаться справедливости в важных вопросах, проявлять ответственность в критические моменты и твердо оставаться защитником мира во всем мире, сторонником глобального развития и источником благ для всех", - сказал китайский министр.

Он отметил, что развитие Китая означает "рост сил мира, укрепление факторов стабильности и расширение возможностей сотрудничества". Модернизация страны с населением более 1,4 млрд человек, продолжил он, "станет огромным прогрессом в процессе развития человеческой цивилизации, а также предоставит большие возможности для развития всего мира".

Предлагаемый председателем КНР Си Цзиньпином план создания сообщества единой судьбы человечества, подчеркнул Ван И, направлен на решение реальных проблем, серьезных вызовов и противоречий в современном мире.