В Китае призвали искать решения кризиса на Украине и конфликта в Газе

По словам министра иностранных дел КНР Ван И, исторический опыт доказал, что окончанием любого конфликта является возвращение за стол переговоров

ПЕКИН, 22 февраля. /ТАСС/. Китай призывает искать справедливые и разумные решения кризиса на Украине и палестино-израильского конфликта для предотвращения более серьезных последствий. Об этом заявил член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел КНР Ван И в интервью китайским СМИ после участия в 60-й Мюнхенской конференции по безопасности и визитов в Испанию и Францию.

"Я представил позицию и предложения Китая всем сторонам, подчеркнув необходимость придерживаться идеи политического урегулирования, не отказываться от усилий по <...> продвижению переговоров, а также активно искать справедливые и разумные решения для предотвращения более серьезных последствий", - сказал китайский министр, которого цитирует агентство Xinhua.

"Долгосрочный, сложный и расширяющийся кризис в Украине не отвечает общим интересам международного сообщества. Исторический опыт доказал, что окончанием любого конфликта является возвращение за стол переговоров", - убежден глава китайской дипломатии.

"Все тонкости этого кризиса, правильное и неправильное в истории будут иметь общественную оценку, и самое неотложное в настоящее время - это восстановление мира. Мы считаем, что политическое решение - это единственный выход", - подчеркнул Ван И.

"Наиболее заметным ощущением является то, что, хотя ситуация все еще неясна и противоречия все еще заметны, консенсус всех сторон растет, готовность к сотрудничеству растет", - отметил он. Ван И указал, что украинский кризис и израильско-палестинский конфликт являются "двумя основными международными горячими точками, которые вызывают негативные побочные эффекты в глобальном масштабе".

"Пока еще есть проблеск надежды на мир, мы не должны отказываться от наших усилий по содействию миру", - добавил он, отметив, что Китай будет продолжать играть конструктивную роль в восстановлении мира и поддерживать построение сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности.