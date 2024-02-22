Глава ВОЗ назвал Газу зоной смерти

Ситуация там бесчеловечная и продолжает ухудшаться, подчеркнул Тедрос Аданом Гебрейесус

ЖЕНЕВА, 22 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что сектор Газа превратился в зону смерти, ситуация там бесчеловечная и продолжает ухудшаться.

"Ситуация в области здравоохранения и в гуманитарной сфере в секторе Газа бесчеловечная и продолжает ухудшаться", - сказал он на брифинге в Женеве, подчеркнув, что "в более широком плане Газа стала зоной смерти".

Большая часть территории анклава "была разрушена", более 29 тыс. человек погибли, еще больше пропали без вести, очень многие получили ранения, напомнил гендиректор. С момента обострения конфликта резко усилилась проблема недоедания - с менее 1% населения до 15% в некоторых районах. "Эта цифра будет расти по мере продолжения войны, тогда как поставки прерваны", - констатировал Гебрейесус. Всемирная продовольственная программа ООН не имеет возможности доставить продукты в северную часть сектора, отметил он.

"В каком мире мы живем, если больницы должны закрываться, потому что больше нет электроэнергии или лекарств для спасения пациентов, и когда они становятся мишенью для вооруженных сил?" - добавил глава ВОЗ. Он подчеркнул, что Газа нуждается в прекращении огня, заложникам следует предоставить свободу, а также необходимо обеспечить условия для беспрепятственной доставки гуманитарной помощи.