В США заявили, что продолжат отвечать с партнерами на действия хуситов в Красном море

В Госдепе отметили, что действия мятежников из движения "Ансар Аллах" ставят под угрозу процесс мирного урегулирования в Йемене

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. США продолжат отвечать на действия мятежников-хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах" в Красном море. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

В американском внешнеполитическом ведомстве выступили с оценкой, что хуситы "ведут себя как террористическая организация", и заявили, что их действия в Красном море приводит к "задержкам в доставке <...> гуманитарной помощи". "Это в значительной степени сказывается на тех, кому требуется помощь во всем мире, в том числе в Судане, Эфиопии и самом Йемене", - подчеркнул руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

Как следует из заявления, в Госдепе считают, что действия хуситов "ставят под угрозу <...> процесс мирного урегулирования в Йемене".

"США четко дали понять, что мы не хотим конфликта в Красном море. Мы вместе с партнерами продолжим принимать соответствующие необходимые меры для защиты свободы судоходства и коммерческих перевозок от атак хуситов на этом критически важном морском маршруте, а также с целью защиты экономической и гуманитарной помощи для стран в регионе", - подчеркивается в заявлении.