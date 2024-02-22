Китай призвал немедленно прекратить боевые действия в Газе

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что необходимо обеспечить гуманитарную помощь в анклаве

ПЕКИН, 22 февраля. /ТАСС/. Китай считает необходимым немедленно прекратить огонь и боевые действия в зоне палестино-израильского конфликта и созвать международную конференцию по достижению мирного сосуществования между Израилем и Палестиной. Об этом заявил член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел КНР Ван И в интервью китайским СМИ по итогам своего участия в 60-й Мюнхенской конференции по безопасности и визитов в Испанию и Францию.

"Позиция Китая предельно ясна. Первое - немедленно прекратить огонь и боевые действия, второе - обеспечить гуманитарную помощь, третье - освободить всех задержанных лиц, и четвертое - созвать международную мирную конференцию и вернуться к резолюции о двух государствах, чтобы наконец достичь мирного сосуществования между Палестиной и Израилем, а также обеспечить гармоничное сосуществование между арабским и еврейским народами", - сказал Ван И, слова которого приводит агентство Xinhua.

Если позволить событиям в Газе продолжаться, считает китайский министр, это приведет к более серьезной гуманитарной катастрофе. Коренная причина конфликта, подчеркнул он, заключается в том факте, что "Палестина так и не смогла осуществить свою мечту о государственности, и целые поколения людей были перемещены и не смогли вернуться в свои дома".