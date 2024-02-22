Почти 70% опрошенных американцев считают Байдена слишком старым для переизбрания

Кроме того 64% респондентов негативно оценили умственное состояние лидера США

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Почти 70% американцев считают президента США Джо Байдена слишком старым для переизбрания на второй срок. Об этом свидетельствуют опубликованные результаты социологического опроса, организованного Квиннипэкским университетом в штате Коннектикут.

Согласно исследованию, 67% респондентов назвали Байдена слишком старым для переизбрания. При этом 62% опрошенных дали негативную оценку его физическому состоянию, а 64% - умственному.

В то же время опрос показал, что 57% американцев не считают бывшего президента США Дональда Трампа старым для Белого дома. При этом 60% респондентов положительно оценили его физическое состояние для переизбрания, 48% опрошенных уверены в умственных способностях кандидата-республиканца.

Опрос проводился с 15 по 19 февраля. В нем приняли участие более 1,4 тыс. американцев, погрешность составила 2,6 процентных пункта.

Джо Байдену в ноябре исполнился 81 год. Он нередко оказывается в неловких ситуациях и допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение умственные и физические способности главы государства и его возможность продолжать руководить страной.

Выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года демократ Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Его предшественник Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года и считается фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии.