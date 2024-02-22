Бразильский министр считает слова Лулы да Силвы о ситуации в Газе криком о помощи

Глава Минфина республики Фернанду Аддад считает, что невозможно оставаться безразличными к происходящему в анклаве

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 февраля. /ТАСС/. Заявление президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, в котором он сравнил действия Израиля в секторе Газа с преступлениями нацистской Германии, было криком о помощи в связи с тяжелой ситуацией на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил министр финансов Бразилии Фернанду Аддад в интервью газете O Globo.

"Можно обсуждать употребление того или иного слова в речи президента, но крик президента о помощи справедлив. Невозможно оставаться безразличными к происходящему, ситуация очень тяжелая. Я бы не хотел отвлекаться от сути дела, а именно - поиска решения проблемы предпочтительно за счет [сосуществования] двух государств, как это предусмотрено резолюцией Объединенных Наций", - сказал он.

Лула да Силва 18 февраля заявил, что массовые убийства гражданского населения в результате бомбардировок сектора Газа со стороны Израиля по своему характеру могут сравниться с преступлениями Гитлера в отношении евреев. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в тот же день назвал слова президента Бразилии "серьезными и постыдными" и сообщил, что вместе с министром иностранных дел Исраэлем Кацем принял решение немедленно вызвать посла Бразилии в Израиле для "строгого представления".

19 февраля Кац объявил президента Бразилии персоной нон грата до тех пор, пока тот не извинится и не откажется от сравнения Израиля с гитлеровской Германией. Спецпредставитель Лулы да Силвы по международным вопросам Селсу Аморим заявил, что глава государства не намерен извиняться. Позднее в тот же день, как сообщала газета Folha de S. Paulo, президент Бразилии распорядился отозвать посла республики в Тель-Авиве для консультаций.