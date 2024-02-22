Генсек ООН убежден, что только прекращение огня позволит расширить доставку помощи в Газу

Антониу Гутерриш подчеркнул, что на севере анклава "каждый шестой ребенок в возрасте до двух лет страдает от острого недоедания"

ООН, 22 февраля. /ТАСС/. Расширить доставку помощи в сектор Газа можно только в случае установления гуманитарного прекращения огня. Такое мнение выразил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Немедленное гуманитарное прекращение огня - единственный способ расширить доставку помощи тем, кто в ней больше всего нуждается", - написал он в среду на своей странице в X.

Гутерриш подчеркнул, что на севере анклава "каждый шестой ребенок в возрасте до двух лет страдает от острого недоедания".

20 февраля США заблокировали в Совете Безопасности ООН принятие представленного Алжиром проекта резолюции с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. За документ проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, в том числе Россия и Китай, Великобритания воздержалась. Соединенные Штаты применили право вето.

Постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя заявил, что Совет Безопасности будет и дальше добиваться прекращения огня в секторе Газа.