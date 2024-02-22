AP: власти штата Алабама хотят провести вторую казнь с помощью азота

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Власти штата Алабама хотят провести вторую смертную казнь с применением чистого азота. Об этом в среду сообщило агентство Associated Press.

Офис генпрокурора штата Стива Маршалла обратился в Верховный суд Алабамы с просьбой назначить дату казни для 59-летнего Алана Юджина Миллера, который признан виновным за убийство трех человек в 1999 году.

В конце января 2024 года в штате Алабама провели первую в США смертную казнь с применением чистого азота провели в США. 58-летний Кеннет Смит, признанный виновным в заказном убийстве женщины в 1988 году, был казнен с применением азота в городе Этмор в Алабаме.

Американским властям пришлось прибегнуть к ранее не использовавшемуся способу казни из-за физиологических особенностей осужденного: в ноябре 2022 года Смита попытались казнить с помощью стандартной для США смертельной инъекции, однако у него не смогли найти подходящей вены для того, чтобы ввести иглу.

Власти Алабамы утверждают, что этот метод аналогичен способу эвтаназии, применяемому по всему миру, в том числе в некоторых европейских странах - после подачи газа человек быстро и безболезненно теряет сознание, а затем у него происходит остановка сердца. Однако адвокаты Смита настаивали на том, что власти Алабамы не обладают необходимым оборудованием для проведения подобного вида казни и что безразмерная маска может пропустить достаточно кислорода, что приведет к страданиям их подзащитного, и удушье наступит, когда он будет еще находиться в сознании. Помимо этого, адвокаты настаивали на том, что вторая попытка казни может быть приравнена "к неконституционному жесткому наказанию". Апелляционный суд отклонил все ходатайства адвокатов.

Статистика казней и общественное мнение в США

США - единственная из развитых стран, где применяется смертная казнь. По данным американского портала Deathpenaltyinfo.org, который ведет статистику с момента возвращения высшей меры наказания в 1976 году, в стране к 3 января были казнены 1 582 человека, в большинстве случаев (1 402) использовались инъекции, реже всего прибегали к повешению и расстрелу (по 3 случая). В 2023 году было проведено 24 казни, максимальное число смертных приговоров привели в исполнение в 1999 году - 98. По числу казненных среди штатов лидирует Техас - 586 человек. В настоящее время казни в США ожидают 2 333 человека, больше всех - в Калифорнии (665). 196 приговоренных к высшей мере наказания с 1973 года добились пересмотра своих дел и были оправданы.

По данным последнего исследования социологической службы Gallup, которое было проведено в октябре 2023 года, число сторонников применения смертной казни в США постепенно снижается. Так, 53% американцев считают, что казнь приемлема для осужденного за убийство. В 2022 году такого мнения придерживались 55% опрошенных, в 1994 году - 80%. При этом впервые с 2000 года большинство американцев (50%) считают, что смертные приговоры выносятся несправедливо. 39% опрошенных заявили, что казнь применяется недостаточно часто, а 28% - что довольно часто. Мнения разнятся в том числе в зависимости от политических предпочтений: среди республиканцев доля сторонников высшей меры наказания за убийство достигает 81%, среди независимых - 51%, среди демократов - 32%.