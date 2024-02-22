СМИ: директор ЦРУ направится в Париж для участия в переговорах по заложникам ХАМАС

Портал со ссылкой на источники передает, что администрация американского лидера Джо Байдена рассчитывает достичь договоренностей по освобождению заложников до начала месяца Рамадан

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс 23 февраля направится в Париж для участия в переговорах с представителями Катара, Египта и Израиля по вопросу освобождения удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС заложников. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их данным, администрация Байдена рассчитывает достичь договоренностей по освобождению заложников ХАМАС до начала священного для мусульман месяца Рамадан, выпадающего в этом году на период с 11 марта по 9 апреля. Таким образом в США рассчитывают добиться установления паузы в боях в секторе Газа на время Рамадана.

28 января в Париже состоялась встреча глав разведок Египта, Израиля, США и премьера Катара. Участники консультаций договорились об основах новой сделки между ХАМАС и Израилем, которая предусматривает поэтапный обмен удерживаемых радикалами заложников на палестинских заключенных, паузы в боевых действиях и поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. 30 января глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания сообщил, что движение "получило предложение, выработанное в ходе обсуждения в Париже". При этом он подчеркнул, что приоритетом для ХАМАС при выработке ответа остаются "немедленное прекращение агрессии" и вывод израильских войск за пределы сектора Газа.

Ранее в среду министр в израильском военном кабинете Бени Ганц в ходе брифинга в Тель-Авиве заявил о "первоначальных признаках" продвижения к новой сделке с ХАМАС по освобождению заложников. ХАМАС ранее требовало прекращения огня на 4,5 месяца, в течение которых обещало поэтапно освободить оставшихся заложников в обмен на освобождение из израильских тюрем 1,5 тыс. палестинских заключенных, в том числе 500 человек, отбывающих пожизненное заключение. Кроме того, движение настаивало на том, чтобы Израиль отвел свои войска к границе сектора Газа на время перемирия, а также снял ограничения на ввоз продовольствия и обеспечил возвращение жителей на север анклава.