СМИ: Байден уделяет работе меньше времени, чем предшественники

По данным издания The Daily Mail, помощники американского лидера постоянно находятся в ожидании беды

ЛОНДОН, 22 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден проводит в Овальном кабинете меньше времени, чем его предшественники, часто опаздывает на пресс-конференции, а его помощники постоянно находятся в ожидании беды. Об этом сообщила в среду британская газета The Daily Mail со ссылкой на источники в Белом доме, которые привели таблоиду детали распорядка 81-летнего американского лидера.

По их информации, Байден обычно просыпается в 7 утра, а будильником выступает его кошка по кличке Уиллоу. Во время сна Байден использует аппарат для лечения ночного апноэ (нарушение дыхания во сне) СИПАП, следы от которого потом в течение какого-то времени заметны на лице политика.

Газета информирует, что Байден спит обычно не меньше восьми часов, что больше, чем отдыхали его непосредственные предшественники - пять часов в случае Дональда Трапа и пять-семь часов у Барака Обамы. Джордж Буш - младший вставал в 5:15 утра, чтобы выпить кофе с супругой Лорой и почитать газеты.

Как пишет таблоид, глава государства начинает день с 45-минутных занятий с физиотерапевтом, который уделяет основное внимание упражнениям по улучшению баланса. Это делается в рамках борьбы с прогрессирующей напряженной походкой американского лидера. Во избежание падений Байден часто предпочитает надевать противоскользящие кроссовки даже со сшитыми на заказ итальянскими костюмами. Как отмечается в статье, сторонники Байдена высказали обеспокоенность, что "он находится в одном серьезном падении от катастрофы на выборах".

Поменьше общения с прессой

The Daily Mail пишет, что Байден приходит в свой кабинет около 10 утра. Издание замечает, что его предшественник Трамп появлялся за рабочим столом в районе 11 утра, однако вставал при этом в 6 утра и в течение пяти часов занимался рабочими делами - читал новостные сводки, смотрел кабельное телевидение, общался с законодателями, друзьями и советниками. Барак Обама приходил в Овальный кабинет в 8:30 или в 9:30.

Издание сообщает, что все общественные мероприятия Байдена планируются не ранее 10:00 и не позднее 16:00. По словам собеседников газеты, это делается по той причине, что нынешний президент США именно в этот промежуток времени сохраняет наибольшую остроту ума.

По данным The Daily Mail, пресс-конференции американского лидера в крайней степени ограничены по времени, как и возможность задать дополнительные вопросы, так как помощники опасаются какого-нибудь катастрофичного ляпа, как в том случае, когда он во время общения с прессой 8 февраля назвал лидера Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси президентом Мексики. При этом отмечается, что Байден часто опаздывает на пресс-конференции.

Таблоид замечает, что подобные детали о ежедневном графике американского лидера "придают новую значимость принципиально важному вопросу, который стоит перед избирателями и перед миром: есть ли у Байдена острота ума и физическая энергия, чтобы отработать еще один срок в Белом доме".

Опросы общественного мнения

Как свидетельствуют опубликованные в среду результаты социологического опроса, организованного Квиннипэкским университетом в штате Коннектикут, 67% американцев считают Байдена слишком старым для переизбрания на второй срок. При этом 62% опрошенных дали негативную оценку его физическому состоянию, а 64% - умственному.

В то же время опрос показал, что 57% американцев не считают Трампа старым для Белого дома. При этом 60% респондентов положительно оценили его физическое состояние для переизбрания, 48% опрошенных уверены в умственных способностях вероятного кандидата-республиканца.

Выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года демократ Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Его предшественник Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года и считается фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии.