22 февраля, 00:57
Палестино-израильский конфликт

Al Jazeera: число погибших при обстреле лагеря Нусейрат в Газе возросло до 19

Телеканал передает, что в результате удара есть много раненых

ДУБАЙ, 22 февраля. /ТАСС/. Число погибших в результате удара израильской армии по жилому дому в лагере беженцев Нусейрат, расположенному в центральной части сектора Газа, выросло до 19.

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Как сообщает телеканал Al Jazeera, из-под завалов на месте удара извлечены тела 19 погибших, однако точное число жертв пока не установлено. Также телеканал отмечает, что в результате удара есть много раненых.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 

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