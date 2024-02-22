Новая Зеландия выделит $16 млн на покупку оружия для Украины

Глава МИД этой страны Уинстон Питерс отметил, что правительство также прорабатывает новые ограничительные меры в отношении России

СИДНЕЙ, 22 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс объявил о новом пакете военной помощи Украине и пообещал ввести очередные санкции в отношении российских предприятий и граждан. Соответствующее заявление главы внешнеполитического ведомства было опубликовано на сайте правительства страны.

По словам Питерса, новый пакет помощи объемом "25,9 млн новозеландских долларов [$16 млн] увеличит общую сумму средств, выделенных за последние два года Киеву, до более чем 100 млн новозеландских долларов [$62 млн]". "Это свидетельствует о нашей непоколебимой поддержке Украины и о нашей серьезной приверженности защите международного порядка, основанного на правилах, поддерживающего и отражающего ценности и интересы Новой Зеландии", - указал Питерс.

Министр подчеркнул, что правительство страны "прорабатывает и новые ограничительные меры в отношении России". Планируется, что они будут "направлены на противодействие уклонению от уже введенных санкций".

Как отметил Питерс, в рамках нового пакета помощи Украине в числе прочего $4 млн будут направлены на закупку оружия и боеприпасов, $4,3 млн - на приобретение гуманитарной помощи для украинских беженцев, $1,9 млн - на восстановление, реконструкцию и реформы на Украине. Кроме того, правительство Новой Зеландии приняло решение продлить срок работы своих военных инструкторов, обучающих солдат ВСУ в Великобритании, до июня 2025 года. "Не менее 97 военнослужащих новозеландского Минобороны продолжат обучать украинских солдат и оказывать материально-техническую поддержку киевским войскам, а также помогать им обеспечивать связь и снабжать разведывательными данными", - отмечается в заявлении.

Ранее Новая Зеландия девять раз выделяла военную и финансовую помощь Украине, ее общий объем к настоящему времени составил 103,9 млн новозеландских долларов ($64,4 млн). Большая часть этих средств (свыше 77 млн новозеландских долларов ($47,7 млн)) была потрачена на покупку оружия, а также подготовку и оснащение украинских военных. На гуманитарную помощь гражданам Украины, пострадавшим в результате военных действий, новозеландские власти направили менее 22 млн новозеландских долларов ($13,4 млн). Остальные средства Веллингтон потратил на "поддержку международных правовых процессов и мониторинг прав человека".