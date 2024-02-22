КНР сообщила о вытеснении береговой охраной филиппинского судна из спорной акватории в ЮКМ

Управление морской полиции Китая отметило, что корабль вторгся в акваторию острова Хуанъянь

ПЕКИН, 22 февраля. /ТАСС/. Береговая охрана КНР в четверг приняла меры, чтобы отогнать филиппинское судно от спорной акватории около острова Хуанъянь (риф Скарборо) в Южно-Китайском море (ЮКМ). Об этом сообщило Управление морской полиции КНР.

"Морская полиция КНР в соответствии с законом вытеснила вторгшееся в акваторию острова Хуанъянь филиппинское судно 3002 бюро рыбных и водных ресурсов", - сообщило ведомство в своем канале в социальной сети WeСhat.

Пекин на протяжении десятилетий ведет спор с несколькими странами региона по поводу территориальной принадлежности некоторых островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша, островах Наньша и Хуанъянь (риф Скарборо). В спор в той или иной степени вовлечены Бруней, Вьетнам, Малайзия и Филиппины.