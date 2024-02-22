Министры иностранных дел Южной Кореи и Японии обсудили КНДР

Министерство иностранных дел Республики Корея сообщило, что Сеул также заявил о готовности сотрудничать по проблеме похищенных японских граждан и задержанных южнокорейских

СЕУЛ, 22 февраля. /ТАСС/. Министры иностранных дел Республики Корея и Японии Чо Тхэ Ёль и Ёко Камикава 21 февраля на полях министерской встречи G20 в Бразилии провели первую встречу и обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Республики Корея.

"Стороны осудили Северную Корею за рост региональной напряженности, вызванный провокациями и агрессивной риторикой, договорились продолжить усилия по возвращению Северной Кореи на путь денуклеаризации на основе тесного сотрудничества Республики Корея и Японии, трехстороннего взаимодействия с участием США", - заявили в ведомстве.

"В связи с этим министр Чо Тхэ Ёль предложил поддерживать тесную связь между Сеулом и Токио по вопросу отношений Японии и Северной Кореи", - информировали в министерстве. Южнокорейская сторона также заявила о готовности сотрудничать по проблеме похищенных японских граждан и задержанных южнокорейских. Отмечается, что беседа продлилась 30 минут. Это первая встреча Чо Тхэ Ёля с японской коллегой после его назначения в январе.

В то же время Чо Тхэ Ёль выразил протест в связи с планируемым участием высокопоставленных японских чиновников в мероприятиях, посвященных "Дню Токто", в префектуре Симанэ 22 февраля. Стороны также обменялись мнениями о выплате компенсации южнокорейской жертве принудительного труда со стороны японской компании Hitachi Zosen за счет залога, переданного в суд в Южной Корее во время разбирательств. В Токио считают, что договор об установлении дипломатических отношений с Сеулом 1965 года урегулировал все подобные проблемы, связанные с колониальным господством.

Токто (Такэсима) - это группа небольших островов общей площадью 0,188 кв. км, расположенных к востоку от Корейского полуострова. Эти необитаемые скалистые территории стали предметом международного спора после 1945 года, когда Корея была освобождена от японского колониального господства. В настоящее время острова контролируются Южной Кореей.