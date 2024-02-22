22 февраля, 03:53
Палестино-израильский конфликт

СМИ: израильские поселенцы напали на деревню к югу от Наблуса

Один палестинец ранен, передает агентство WAFA

ДУБАЙ, 22 февраля. /ТАСС/. Израильские поселенцы напали на одну из деревень к югу от города Наблус на Западном берегу реки Иордан и попытались устроить пожар в жилом здании. Об этом сообщает информационное агентство WAFA.

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По его сведениям, нападавшие атаковали один из домов на окраине деревни и пытались поджечь его, однако им помешали местные жители. Израильские поселенцы забрасывали их камнями, в результате чего один палестинец получил ранения.

По данным агентства, израильские военные проводили рейды и аресты на Западном берегу реки Иордан в таких городах, как Аззун, Иерихон, Тулькарм и Ятта. 

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