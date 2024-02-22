Лиз Трасс считает, что Запад обречен из-за политики левых

Бывший премьер-министр Великобритании отметила, что левые политические силы правят слишком долго, из-за чего происходят многие проблемы, такие как миграция

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Запад обречен из-за долгого правления левых элит. Такое мнение выразила в среду бывший премьер-министр (в 2022 году) и глава МИД Великобритании (с 2021 по 2022 годы) Лиз Трасс.

"Я пришла к выводу, что Запад обречен, если консерваторы не победят и не будут готовы взять под контроль институты, захваченные левыми", - сказала она в интервью телеканалу Fox News. Трасс подчеркнула, что левые политические силы правят слишком долго, из-за чего происходят многие проблемы, такие как миграция.

"Недостаточно просто проводить консервативную политику, нам нужно бороться с пагубными идеями левых", - отметила политик.