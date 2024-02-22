Взятый в плен в Авдеевке военный рассказал об иностранных наемниках в рядах ВСУ

Александр Гарнага обратил внимание на плохое планирование боевых действий командованием Вооруженных сил Украины, большие потери и катастрофическую нехватку кадров

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Иностранные наемники были в числе штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), переброшенной в Авдеевку, рассказал пленный офицер ВСУ, командир роты 3-й штурмовой бригады Александр Гарнага.

"Сначала штурмовой батальон заехал заштурмовать и обрезать ваши силы, но сами попали в окружение. Вели оборонные действия. Они отдельно, как иностранный легион, типа того", - рассказал он на видео, опубликованном Минобороны.

Старший лейтенант Гарнага был взят в плен при штурме Авдеевки. Он отметил, что в качестве командира роты служит всего две недели, вследствие высоких потерь в личном составе его отправили на доукомплектование подразделения. До этого проходил службу в 111-й бригаде территориальной обороны ВСУ. Гарнага указал на плохое планирование боевых действий командованием ВСУ, большие потери, катастрофическую нехватку кадров: рота укомплектована только на 10% личным составом, воевать практически не кому.

"У меня в роте 12 человек, из них четыре офицера", - добавил он, отметив низкий моральный дух сослуживцев.

Гарнага обратил внимание профессионализм российских военнослужащих и достойное отношение к пленным.

17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о переходе Авдеевки под полный контроль российской армии. В Минобороны России подчеркнули, что вывод украинских подразделений был хаотичным. Авдеевка расположена к западу от Ясиноватой, оттуда украинские войска также обстреливали близлежащие Донецк и Макеевку. Как заявили в Минобороны, войска группировки "Центр" продолжают наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики.